Un român din Italia s-a înecat într-un râu după ce a alunecat de pe o stâncă

Un român de 21 de ani, stabilit în Italia, a murit luni, 6 aprilie, în timp ce se afla la picnic cu prietenii, după ce și-a pierdut echilibrul pe stânci, a căzut în apa unui râu și nu a mai reușit să ajungă la mal, scrie Rotalianul.

Tragedia s-a petrecut în apele râului Astico, într-o zonă cunoscută pentru curenții puternici.

Tânărul, carea trăia în localitatea Borgoricco, provincia italiană Padova, se afla în localitatea Arsiero împreună cu mai mulți prieteni, la picnic.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17.30, într-o zonă unde apele sunt deosebit de învolburate. Bărbatul ar fi alunecat printre stânci, s-ar fi lovit la cap și nu a mai reușit să revină la țărm.

La locul tragediei au intervenit pompieri, scafandri, echipele de salvare montană din zonă și cadrele medicale.

Scafandrii au localizat trupul tânărului la aproximativ șase metri adâncime, la cincizeci de metri distanță de locul unde fusese văzut ultima dată. După ce l-au recuperat,medicul de pv ambulanță a declarat decesul.

