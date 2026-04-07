Emiterea rovinietei, întreruptă temporar în noaptea de marți spre miercuri

Emiterea rovinietei şi plata peajului vor fi întrerupte, timp de patru ore, pe data de 8 aprilie, ca urmare a unor lucrări de mentenanţă la sistemul informatic, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, în noaptea de marți spre miercuri, între orele 00.00–4.00, sunt programate lucrări de mentenanţă la Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control Rovinietă (SIEGMCR).

CNAIR precizează că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 00.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizaţi, prin SMS, prin intermediul portalurilor şi aplicaţiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deţinute de aceştia.

