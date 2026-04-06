Trump spune că este posibil un acord cu Iranul până luni: „Se negociază acum“

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este posibil să se ajungă la un acord cu Iranul până luni, el precizând că au loc negocieri în prezent, a anunţat Fox News, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că este convins că se va putea ajunge la un acord cu Iranul până luni.

„Cred că există şanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat preşedintele SUA. „Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”, a adăugat el, potrivit euractiv.com.

Trump a ameninţat Iranul că va începe să bombardeze infrastructura acestuia marţi dimineaţă dacă strâmtoarea vitală Ormuz, pe care Teheranul a închis-o efectiv ca mijloc de presiune în acest conflict, nu va fi redeschisă.

Închiderea acesteia are un efect devastator asupra economiei globale şi a determinat o creştere vertiginoasă a preţului energiei, inclusiv în SUA. Este probabil ca acest fapt să afecteze negativ republicanii la alegerile intermediare din noiembrie.

Trump s-a lăudat anterior cu progresele diplomatice înregistrate în cadrul discuţiilor cu Teheranul, deşi Iranul a negat că ar fi avut loc vreo negociere directă, ci doar eforturi de mediere întreprinse de intermediari.

În interviul acordat Fox News, Trump a mai spus că SUA au trimis arme demonstranţilor iranieni în timpul protestelor naţionale faţă de creşterea costului vieţii şi împotriva guvernului, din ianuarie.

Protestele au reprezentat o ameninţare majoră pentru regimul iranian, iar aproximativ 7.000 de persoane au fost ucise de forţele de securitate în cadrul unei represiuni brutale, potrivit HRANA.

„Am trimis arme protestatarilor, foarte multe”, a declarat Trump pentru corespondentul şef al Fox News pe probleme externe, Trey Yingst. „Şi cred că armele au fost luate de kurzi.”

