Descoperire spectaculoasă în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin

Un fragment din decorațiunea sculpturală de la Partenon a fost recuperat din epava navei „Mentor” a lui Lord Elgin, pentru prima dată în peste două secole, scrie Greek Reporter.

Descoperirea, făcută în timpul sezonului de săpături subacvatice din 2025, oferă o legătură fizică directă între nava nefastă și comorile arhitecturale jefuite pe care le transporta. Cea mai importantă descoperire a sezonului este un fragment decorativ din marmură care prezintă un „gutta” — un mic ornament în formă de picătură de apă, caracteristic arhitecturii grecești clasice.

Măsurând 9,3 cm pe 4,7 cm, piesa este considerată a aparține fie unei „epistyle regula”, fie unei „cornise mutule”. Analiza preliminară este remarcabilă: dimensiunile guttei (6,51 cm diametru) se aliniază perfect cu măsurătorile realizate de renumitul arhitect Anastasios Orlandos pentru elementele decorative ale Partenonului. Deși echipa lui Lord Elgin a recuperat majoritatea încărcăturii de marmură la scurt timp după scufundarea navei în 1802, acest fragment a rămas ascuns pe fundul mării timp de 224 de ani.

Citește şi:Restricții de circulație pe DN 65 Slatina-Valea Mare, la pasajul peste DEx 12