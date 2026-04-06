Frații Tate scapă de controlul judiciar în România

Tribunalul București a renunțat luni la măsurile preventive împotriva fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi scapă astfel de controlul judiciar.

Echipa lui Andrew Tate a furnizat agenției de presă AFP hotărârea Tribunalului Bucureşti, care „revocă măsura arestului preventiv a controlului judiciar ordonate împotriva” sa, potrivit News.ro. Toate cheltuielile de judecată rămân în responsabilitatea statului român, se mai arată în hotărâre.

Influencerul Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este urmărit pe X de 11 milioane de persoane. El şi fratele său sunt acuzaţi în România, din 2022, de faptul că au înşelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore. Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de către Andrew şi Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente faţă de ele, după care le obligau să intre în producţia de filme pornografice. Andrew Tate urmează să răspundă, de asemenea, de fapte de viol.

Ei au fost reţinuţi iniţial timp de mai multe luni, iar apoi au fost plasaţi în arest la domiciliu, după care au fost plasaţi sub control judiciar.

Tristan şi Andrew Tate au evitat, până în prezent, procesul cu privire la prima parte a cazului, la Bucureşti, în urma descoperirii unor vicii de procedură.

La sfârşitul lui martie, poliţia britanică a anunțat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzaţii ale unor femei, cu privire la fapte de viol şi de agresiune sexuală petrecute în 2014 şi 2015.

