Protest anti-război la Tel Aviv, dispersat de poliție

Peste o mie de persoane s-au adunat sâmbătă în Piața Habima din centrul orașului Tel Aviv pentru a protesta împotriva războiului pe care îl poartă Israelul împotriva Iranului, criticându-l pe premierul Benjamin Netanyahu. Poliția a intervenit în cele din urmă pentru a dispersa mulțimea și a reținut cel puțin 17 persoane, potrivit AFP și CNN.

🚨🇮🇱BREAKING: Chaos erupts in Tel Aviv, Israel as police crack down on peaceful anti-war protesters.



Thousands of Israelis took to the streets demanding an end to a war with Iran, Lebanon and Palestine!



"We want a normal life – no more bloodshed, no more war!"

„Nu bombardați! Vorbiți!” și „Puneți capăt prostiilor lui Bibi!”, cum este poreclit premierul Netanyahu, au fost două dintre scandările auzite de un jurnalist AFP la manifestația din Tel Aviv. „Netanyahu este cea mai mare amenințare la adresa existenței Israelului”, scria pe pancarta afișată de o femeie.

La scurt timp după debutul manifestației, poliția i-a dispersat pe manifestanți, însă câțiva dintre ei s-au întors la fața locului. Unii s-au așezat pe jos, a scris Agerpres. În cadrul protestului au fost criticate și acțiunile militare împotriva Hamaz din Gaza, și cele din Liban, unde Israelul a lansat o ofensivă împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah, care a intervenit în război cu obiectivul declarat de a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

„Suntem aici pentru a cere încetarea războiului din Iran, a războiului din Liban, a războiului în curs din Gaza și pentru a pune capăt pogromurilor din Cisiordania”, a adăugat Alon-Lee Green.