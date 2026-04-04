Polițist reținut pentru că ce ar fi întreținut relații sexuale cu o adolescentă

Un polițist din Constanța, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 15 ani și ar fi filmat-o în ipostaze intime. Anchetatorii au precizat că faptele ar fi fost comise timp de nouă luni.

Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat, vineri, că polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și procurorii DIICOT cercetează un agent de poliție, în vârstă de 22 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată și pornografie infantilă.

„Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, în perioada septembrie 2024 – mai 2025, bărbatul în cauză, cunoscând faptul că persoana vătămată minoră are 15 ani la acel moment, în mod repetat ar fi întreținut cu aceasta acte și raporturi sexuale, context în care ar fi realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite. De asemenea, acesta ar fi stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-ar fi distribuit către persoana vătămată minoră”, a transmis IPJ.

Ei au adăugat că „Poliția Română își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susținând un sistem de justiție bazat pe integritate, legalitate și profesionalism”.

Polițistul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

