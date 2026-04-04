Un șofer a murit după ce a intrat cu viteză într-un cap de pod, pe un drum gol. Accidentul a avut loc vineri după-amiază, pe DN 2F, în localitatea Valea Mare, comuna Ivănești, județul Vaslui.

În mașină se aflau șoferul de 43 de ani și o pasageră de 18 ani – tată și fiică, care se îndreptau spre casă.

La fața locului au acționat forțe din cadrul Punctului de Lucru Ivănești, cu o autospecială (A2003) încadrată cu 4 militari, precum și un echipaj TIM Vaslui și un echipaj SAJ tip B2.

Persoana încarcerată, șoferul, a fost extrasă, în stare de inconștiență, și i s-a acordat primul ajutor până la preluarea de către echipajele medicale. Echipajul medical ajuns de urgență la fața locului a fost nevoit să declare decesul.

Cea de-a doua victimă, fiica sa, era conștientă și a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a SJU Vaslui cu politraumatisme.

