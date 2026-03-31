Un copil de 5 ani luptă să facă primul pas: Povestea lui Bogdan, între durere și speranță

Bogdan Gheorghe Sandu are doar 5 ani, dar viața lui înseamnă deja ani de luptă, intervenții chirurgicale și recuperare continuă. Diagnosticat cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică, micuțul trăiește într-un corp care nu îl ascultă, unde fiecare mișcare este un efort uriaș, iar fiecare progres – o victorie câștigată cu greu.

Povestea lui începe cu speranță. S-a născut sănătos, după ani de așteptare. Însă, la doar cinci zile de viață, o infecție severă la plămâni i-a provocat un stop cardiorespirator. Medicii au reușit să îl salveze, dar minutele fără oxigen au lăsat urme grave.

Au urmat hemoragii craniene, diagnosticul de hidrocefalie și implantarea unui șunt. În total, Bogdan a trecut prin opt intervenții pe creier și aproape 10 luni de spitalizare.

Diagnostic greu: fiecare zi înseamnă recuperare

Paralizia cerebrală, în forma de tetrapareză spastică, afectează toate cele patru membre și limitează sever mobilitatea. Fără terapii constante, există riscul ca progresele obținute să se piardă.

Pentru Bogdan, recuperarea nu este o opțiune – este o necesitate zilnică.

Viața lui înseamnă acum:

kinetoterapie

fizioterapie

terapie ocupațională

integrare senzorială

exerciții Cuevas Medek

A urmat inclusiv tratamente cu celule stem în Austria, iar medicii recomandă continuarea acestora.

„Visul lui este să poată merge singur”

Mama lui, Ancuța Sandu, vorbește cu emoție despre lupta fiului ei:

„Nu știam dacă îmi voi mai putea ține copilul în brațe acasă. Au fost momente în care totul părea pierdut. Astăzi, Bogdan este aici, zâmbește și luptă. Pentru el, fiecare mic progres este o victorie. Visul lui nu este unul mare… vrea doar să poată merge singur.”

48.000 de euro pentru o șansă la o viață normală

Costurile tratamentelor sunt însă uriașe. Pentru un an de terapii, intervenții și recuperare intensivă, familia are nevoie de aproximativ 48.000 de euro – o sumă imposibil de acoperit fără ajutor.

Campania de strângere de fonduri este susținută de Asociația Salvează o inimă, care face apel la solidaritatea publicului.

Președintele organizației, Vlad Plăcintă, subliniază importanța intervenției rapide:

„În astfel de cazuri, diferența nu o face timpul, ci decizia. Continuitatea tratamentului este esențială pentru progresul copilului. Credem că atunci când comunitatea se unește, imposibilul devine posibil.”

Cum îl poți ajuta pe Bogdan

Cei care vor să îi ofere o șansă pot contribui prin donații:

👉 https://salveazaoinima.ro/bogdan-sandu/

📌 Donații bancare:

Asociația „Salvează o inimă”

CUI: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

BIC/SWIFT: RNCBROBUXXX

Detalii plată: BOGDAN SANDU

Un vis simplu: primul pas

Bogdan nu își dorește lucruri extraordinare. Nu visează departe.

Vrea doar să se ridice și să facă primul pas singur.

Pentru el, fiecare centimetru câștigat înseamnă o lume întreagă.

Iar acest vis depinde, astăzi, de fiecare dintre noi.

