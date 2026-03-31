Directorul Autorităţii Rutiere Române, acuzat că a luat mită pentru a permite fraudarea examenelor

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, marți dimineață, la sediul Autorităţii Rutiere Române (ARR), într-un dosar amplu de corupție care vizează inclusiv conducerea instituției. Anchetatorii suspectează existența unui mecanism extins de fraudare a examenelor, cu mită și intervenții ilegale, iar în centrul investigației se află chiar directorul instituţiei, Cristian Anton.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt: trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

Cum se fraudau examenele în cadrul ARR

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1.500 de euro pentru un examen.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar, așa că procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București ci și în județe ca Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice, suspecții urmând să fie aduși la București.

La domiciliile unor persoane, procurorii DNA au găsit deja sume de bani.

