Rusia vrea să legalizeze înmatricularea autovehiculelor furate din UE

La solicitarea președintelui Vladimir Putin, ministerul de interne rus pregăteşte un proiect de lege care va legaliya înmatricularea autovehiculelor furate din Uniunea Europeană şi din alte state „ostile“.

Rusia ar putea permite în curând înmatricularea legală a vehiculelor furate în UE și aduse în țară, legislatorii discutând acum modificări legislative în acest sens, propuse de ministerul rus de interne încă de la începutul lunii februarie.

Lege cerută de Putin

Cotidianul Kommersant, cu sediul la Moscova, a relatat că Ministerul de Interne rus a pregătit un proiect de lege la îndrumarea președintelui Vladimir Putin. Scopul este de a proteja interesele proprietarilor de mașini ale căror vehicule „au fost listate ca fiind căutate la inițiativa unor state ostile”, a declarat ministerul rus într-un comunicat de presă.

Pe lângă cele 27 de state membre ale UE, Rusia numără printre aceste state Elveția, Norvegia, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Proiectul de lege ar legaliza și vehiculele pe care Ucraina le-a declarat dispărute. Se pare că acestea sunt mașini care au fost luate din teritoriile ucrainene ocupate.

„Statele ostile“ nu răspund solicitărilor Rusiei

În prezent, înmatricularea vehiculelor care fac obiectul mandatelor de percheziție internaționale este interzisă în Rusia. Cu toate acestea, conform articolului Kommersant, Ministerul de Interne a declarat că adesea este imposibil pentru autoritățile ruse să determine de ce un vehicul ar fi inclus în această bază de date.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, autoritățile din „statele ostile” nu au răspuns solicitărilor Rusiei de a furniza informații despre astfel de vehicule, a declarat ministerul.

Germania este citată explicit ca exemplu: Ministerul de Interne de la Moscova susține că Berlinul ignoră astfel de solicitări din partea Moscovei „din motive politice”. Potrivit ministerului, un total de 123 de vehicule pe care Berlinul le raportase ca fiind căutate la nivel internațional au fost localizate în Rusia în ianuarie 2026.

Citeşte şi: Adolescentă rănită după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers