Adolescentă rănită după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers

O adolescentă de 15 ani a căzut dintr-un autocar aflat în mers, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Incidentul a avut loc, luni, pe Drumul Naţional 15A, între Sărăţel şi Herina.

„La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlişua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mişcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din acceaşi localitate. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Fata a acuzat dureri lombare, fiiind preluată, conştientă şi cooperantă, de un echipaj de paramedici care a transportat-o la UPU Bistriţa-Năsăud pentru investigaţii medicale amănunţite.

Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetătorile în vederea determinării cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

