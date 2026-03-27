Un poliţist s-a împuşcat mortal pe un câmp

Un poliţist de aproximativ 40 de ani din judeţul Timiş s-a împuşcat mortal cu un pistol. Trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp dintr-un sat aparţinător de comuna Secusigiu, judeţul Arad.

„La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15.00, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanţele, la faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la faţa locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, poliţist în cadrul IPJ Timiş, care s-ar fi împuşcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale”, a transmis IPJ Arad.

Bărbatul, care avea aproximativ 40 de ani, ar fi avut probleme de sănătate, din primele date neoficiale. El nu avea familie şi trecuse testările psihologice.

