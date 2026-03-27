10.6 C
Craiova
vineri, 27 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima oră

Un poliţist s-a împuşcat mortal pe un câmp

De Daniela Moise

Un poliţist de aproximativ 40 de ani din judeţul Timiş s-a împuşcat mortal cu un pistol. Trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp dintr-un sat aparţinător de comuna Secusigiu, judeţul Arad.

„La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15.00, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanţele, la faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la faţa locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, poliţist în cadrul IPJ Timiş, care s-ar fi împuşcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale”, a transmis IPJ Arad.

Bărbatul, care avea aproximativ 40 de ani, ar fi avut probleme de sănătate, din primele date neoficiale. El nu avea familie şi trecuse testările psihologice.

Citeşte şi: Badantă româncă, împuşcată de un italian de 92 de ani de care avea grijă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA