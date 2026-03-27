Badantă româncă, împuşcată de un italian de 92 de ani de care avea grijă

De Daniela Moise

O îngrijitoare româncă de 46 de ani a fost împușcată în abdomen, joi, într-un apartament din orașul italian Milano, după un conflict izbucnit în locuința bătrânului de 92 de ani pe care îl asista.

Incidentul s-a petrecut în prima parte a după-amiezii, la periferia de sud-vest a orașului Milano.

Primele date arată că cei doi se aflau în apartamentul bătrânului, într-o clădire dintr-un complex rezidențial privat, când între ei a izbucnit o ceartă. La un moment dat, bărbatul a scos pistolul și a tras, iar glonțul a lovit-o pe femeie în abdomen.

La fața locului au ajuns echipaje medicale și polițiști. Victima a fostdusă la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Deși starea ei este considerată gravă, datele apărute până acum arată că viața nu i-ar fi pusă în pericol.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul. Verificările vizează atât ipoteza unui foc tras intenționat, cât și posibilitatea ca arma să se fi descărcat accidental.

Bărbatul a mai fost în atenţia autorităţilor după ce în urmă cu câţiva ani ar fi participat la incendierea unui bar.

Citeşte şi: Guvernul vrea să plătească salariile restante ale angajaților din companiile aflate în dificultate

