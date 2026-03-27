Cea mai nouă aroganță a lui Donald Trump: Semnătura lui va apărea pe bancnotele americane

Semnătura lui Donald Trump va figura pe viitoarele bancnote americane, a anunțat joi Departamentul Trezoreriei SUA, marcând o premieră pentru un președinte american în exercițiu. Inițiativa este legată, între altele, de celebrarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, potrivit Agerpres.

Primele bancnote de 100 de dolari care vor purta noua semnătură vor fi tipărite în iunie, urmând ca aceasta să fie extinsă ulterior și la alte valori.

Din 1861, bancnotele americane includ doar semnăturile secretarului Trezoreriei SUA și ale trezorierului. Decizia anunțată acum marchează o abatere de la această practică istorică.

„Nu există altă modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale măreței noastre țări și ale președintelui Donald Trump decât prin bancnote care îi poartă numele”, a explicat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

Cultul personalității

Anunțul se înscrie într-o serie de măsuri prin care administrația încearcă să își lase amprenta asupra simbolurilor americane.

Potrivit AFP, aceste decizii au generat acuzații de cult al personalității. Pe 19 martie, o comisie federală pentru arte plastice, ai cărei membri au fost numiți de Donald Trump, a aprobat baterea unei monede comemorative de aur cu imaginea președintelui.

De asemenea, mai multe clădiri publice au fost redenumite după liderul republican de la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, inclusiv Centrul Kennedy, o importantă instituție culturală din Washington.

În plus, în Florida, aeroportul internațional Palm Beach urmează să fie redenumit după Donald Trump, potrivit unei legi adoptate de legislativul statului unde se află reședința sa privată

