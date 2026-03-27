Vâlcea: Șofer care a refuzat alcooltestul și a devenit recalcitrant, sancționat de polițiștii rutieri

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Budești, au oprit joi noapte, în jurul orei 01.00, un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din comuna Câineni.

Pe parcursul interacțiunii, conducătorul auto a refuzat să coopereze cu polițiștii, manifestând un comportament agitat și o atitudine recalcitrantă. De asemenea, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilometru, susținând că nu a condus autoturismul, precum și deplasarea la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei și a eventualei prezențe a substanțelor psihoactive.

Totodată, șoferul nu a respectat indicația polițiștilor de a rămâne la fața locului, pătrunzând într-o curte, unde s-a întâlnit cu alte trei persoane sosite ulterior.

Polițiștii au indisponibilizat autoturismul și au întocmit documentele procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de recoltare de probe biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei și a substanțelor psihoactive.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun.

