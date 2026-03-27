Tânăr dat dispărut, găsit mort în casa unui prieten

De Daniela Moise

Trupul neînsuflețit al unui tânăr, de 26 de ani, a fost găsit joi într-un imobil din municipiul Brăila. Tânărul era dat dispărut de cinci zile și a fost găsit în casa unui prieten, care nu a spus nimic rudelor acestuia.

„La data de 27 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat şi s-au deplasat pe strada Plevnei, unde au identificat, într-un imobil, un tânăr, de 26 de ani, decedat”, a transmis IPJ Brăila.

La faţa locului s-a deplasat medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Brăila, în vederea examinării cadavrului.

Tânărul era dat dispărut

Tânărul era dat dispărut de aproximativ cinci zile, după ce nu a mai ajuns acasă și nu a mai fost activ pe rețelele de socializare. Alerta a fost dată după ce poliția a primit un mesaj anonim, care a condus la descinderea în locuință.

Proprietarul casei, cu care tânărul obișnuia să consume droguri, ar fi avut contact cu familia în această perioadă, fără a le spune însă ce s-a întâmplat.

Rudele aduc acuzații grave și cred că proprietarul locuinței ar avea legătură cu moartea tânărului. Oamenii legii urmează să stabilească dacă este vorba despre o supradoză sau despre o posibilă faptă de natură penală.

Proprietarul imobilului a fost găsit în cursul dimineții și adus la fața locului pentru audieri. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

