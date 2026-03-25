Româncă reținută în Germania pentru spionaj în favoarea Rusiei

Fiind suspectată că a supravegheat și filmat un cetățean german implicat în livrarea de drone către Ucraina, o româncă de 45 de ani a fost reținută în Germania și acuzată de spionaj în favoarea Rusiei.

Femeia ar fi preluat misiunea de monitorizare după ce un complice a părăsit țara, într-un caz care ar putea avea legături cu posibile operațiuni mai grave, inclusiv atacuri fizice, potrivit procurorilor federali.

Parchetul Federal din Germania a anunțat marți că două persoane au fost reținute și acuzate de spionaj în favoarea Rusiei. Cei doi suspecți erau o româncă în vârstă de 45 de ani, reținută în orașul Rheine din nord-vestul Germaniei, și un bărbat ucrainean în vârstă de 43 de ani, arestat în orașul Elda din sud-estul Spaniei, transmite Deutsche Welle.

Presupușii spioni ar fi vizat un cetățean german care furniza drone și componente conexe Ucrainei, au declarat procurorii într-un comunicat.

„Începând cu decembrie 2025, Serghei N., acționând în numele unui serviciu de informații rus, a supravegheat o persoană din Germania care transporta drone și componente aferente de aici către Ucraina”, au declarat procurorii într-un comunicat.

Procurorii au declarat că Serghei N. a adunat informații și a realizat înregistrări video ale locului de muncă al țintei.

Rusia recrutează activ așa-numiții „agenți de unică folosință”

Când bărbatul s-a mutat în Spania, se crede că cetățeana română identificată drept Alla S. i-a preluat misiunea, mergând la adresa țintei și filmând totul cu telefonul.

„Activitățile de supraveghere au fost probabil destinate pregătirii unor operațiuni de informații suplimentare împotriva țintei”, au declarat procurorii.

Potrivit revistei germane Der Spiegel, anchetatorii cred că aceste operațiuni ar fi putut include atacuri fizice sau o tentativă de asasinat.

Autoritățile germane au declarat că Rusia recrutează activ așa-numiții „agenți de unică folosință”, care nu au nicio pregătire formală, dar care pot comite acte, de la incendiere intenționată la daune materiale și survol cu drone ale unor zone sensibile, în schimbul unor sume mici de bani.

Oficialii spun că serviciul de informații rusesc îi recrutează prin intermediul rețelelor de socializare.

