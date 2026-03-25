CCR discută astăzi sesizarea lui Nicușor Dan pe legea plajelor de la Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a solictat Curții Constituționale să declare neconstituțională legea care permite primăriilor de pe litoral să primească gratuit în folosință până la 20% din suprafața plajelor.

Curtea Constituţională a României (CCR) analizează miercuri sesizarea preşedintelui asupra acestei legi, după ce în noiembrie anul trecut, şeful statului a trimis Curţii o sesizare de neconstituţionalitate asupra modificării Ordonanţei de urgenţă 19/2006, potrivit hotnews.ro.

Anterior, CCR a amânat de două ori sesizarea preşedintelui Dan, pe 21 ianuarie și pe 4 martie.

Noua reglementare permite ca statul să atribuie în folosinţă gratuită primăriilor de la malul mării o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor turistice, cu destinaţia de plajă publică.

În sesizare se arată că faleza şi plaja aparţin domeniului public al statului. Preşedintele menţionează că autorităţile locale nu au capacitatea de a primi aceste terenuri deoarece nu reprezintă instituţii de utilitate publică.

Astfel, atribuirea în folosinţă gratuită a unei cote de 20% din suprafaţa plajelor către primării contravine articolului 136 din Constituţie.

