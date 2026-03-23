O româncă din Italia a fugit de acasă cu un loz de 500.000 de euro cumpărat de concubinul ei

O româncă stabilită în provincia L’Aquila din Italia, care a câștigat 500.000 de euro cu un loz răzuibil cumpărat de concubinul ei cadou de 8 Martie, a depus biletul câștigător la bancă și nu s-a mai întors acasă, scrie Rotalianul.

Biletul norocos a fost cumpărat pe 8 martie de la Bar Renato, aflat în centrul comercial din Carsoli. Patronul localului a relatat că bărbatul, tot român, a achitat cei 5 euro, apoi i-a oferit imediat lozul partenerei sale, spunându-i: „Astăzi este 8 martie, Ziua Femeii, în loc de mimoză îți dăruiesc acest loz de răzuit”.

După ce ar fi aflat că a obținut marele premiu, femeia ar fi mers la o bancă din Carsoli pentru a depune biletul.

Din acel moment, potrivit relatării făcute de bărbat unui prieten, ea nu ar mai fi revenit la locuința comună și nici nu ar mai fi răspuns la telefon. Același bărbat susține că premiul i-ar aparține, deoarece el a cumpărat lozul.

„Mă tem că partenera mea vrea să păstreze pentru ea tot câștigul la lozul răzuibil cumpărat pe 8 martie la Bar Renato. Am căutat-o de mai multe ori, dar nu am reușit să dau de ea la telefon”, ar fi spus acesta.

Bărbatul nu a depus încă plângere

Deocamdată nu a fost depusă nicio plângere, însă românul ar intenționa să meargă la carabinieri dacă partenera sa nu va da niciun semn în următoarele zile. Cei doi locuiesc la Carsoli, se cunosc de mai mult timp și, după ce a început relația, s-ar fi mutat împreună.

Cazul a stârnit interes în localitate, iar la Bar Renato au ajuns numeroși curioși care au vrut să afle dacă premiul este real și cine sunt câștigătorii.

Proprietarul a spus că femeia i-a cerut să verifice dacă într-adevăr câștigase 500.000 de euro, iar după două verificări a constatat că premiul era cel indicat pe loz.

