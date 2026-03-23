Români arestați în SUA pentru clonare de carduri sociale

Doi români au fost arestaţi în Statele Unite după un şir de infracţiuni în mai multe state. Cei doi erau experţi în clonarea cardurilor de beneficii sociale cu ajutorul unor aparate montate pe aparatele POS din magazine.

Cosmin Văduva și Elena Andreea Căldăreasa se află în prezent în custodia autorităților din comitatul Grenada, Mississippi, fiind acuzați inclusiv de deținerea ilegală a unui dispozitiv de scanare sau codare. Potrivit Biroului Șerifului din Grenada, sunt căutați și în statele Louisiana și Texas pentru fapte similare.

Metoda era simplă: în timp ce femeia distrăgea atenţia vânzătorului, partenerul ei instala aparatul de clonare. Zeci de persoane au fost păcălite în acest fel. După ce au fost identificaţi cu ajutorul imaginilor de la camerele de supraveghere, cei doi au fost arestaţi după o oprire în trafic.

În maşina lor au fost găsite zeci de carduri şi peste 8.000 de dolari.

