Naționala României de handbal masculin a suferit duminică seara o rușine istorică, fiind eliminată din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2027 de Turcia, chiar pe teren propriu, după ce a irosit avantajul de 5 goluri din tur și a pierdut cu 31-37 la retur.

Selecționerul George Buricea este principalul responsabil pentru eșec, întrucât și-a încurcat jucătorii la fix ultimul time-out cerut, fără să cunoască regulamentul!

România a avut +5 avans după meciul tur și putea pierde la o diferență de maximum 4 goluri pentru a se califica. Dacă ar fi fost 5 goluri diferență, s-ar fi trecut la 7 metri! Cu doar 40 de secunde înainte de final, selecționerul Buricea a cerut time-out, unde a fost convins că la o diferență de 5 goluri naționala noastră se califică. Și-a îndemnat chiar jucătorii să tragă de timp, să meargă cu faza până la limita prepasivului.

Greşeală impardonabilă a selecţionerului

„Cât a fost scorul în tur? 32-37? La 5 goluri diferență ne calificăm noi!”, a spus selecționerul Buricea la ultimul time-out din meci, scrie Gsp. Turcia conducea cu 36-31, fix 5 goluri, care nu erau suficiente, întrucât, la acel scor, ar fi urmat lovituri de la 7 metri! Până la urmă, Turcia a înscris în ultima secundă, pe contraatac, după o greșeală în defensiva alor noștri și s-a calificat.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.

Naționala de handbal masculin a României nu a mai participat la un Campionat Mondial din anul 2011, când se clasa pe locul 19 la competiția organizată în Suedia.

