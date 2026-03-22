Handbal (f) / SCMU Craiova, fără prea mari șanse la Vâlcea. Urmează un duel cu liderul Ligii Florilor

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova a pierdut sâmbătă, în deplasare, meciul disputat în compania formației SCM Rm.Vâlcea, scor 33-26. A fost o partidă în care gazdele au controlat în mare măsură jocul din etapa a 18-a din Liga Florilor.

După un start dezastruos de meci, în care nu au reușit să marcheze o bună perioadă de timp, oltencele au reușit să puncteze pentru prima dată abia la scorul de 4-0. Vâlcea și-a mențiunut avantaj obținut în primele minute de joc, iar la cabine a intrat cu +3 pe tabelă, scor 16-13. În partea a doua, elevele lui Costică Buceschi nu au mai reușit să țină ritmul, iar diferența de pe tabelă a început să crească. Spre final, gazdele s-au desprins decisiv și au închis meciul cu 33-26.

SCMU Craiova: Zoqbi de Paula, Rajcic – Gomes Da Rocha 5, Gogîrlă 4, Nikolic 3 (1 din 7 m), Mozes 3 (1 din 7 m), Bodijar 3, Blazevic 2, Pavicevic 2, Micijevic 1, Bojicic 1, Mihart 1, Hernandez 1, Iskit, Popescu, Nosek. Antrenor: Costică Buceschi.

Pentru SCMU Craiova urmează o misiune și mai dificilă în etapa viitoare, o deplasarea la Bistrița. Meciul este programat miercuri, 1 aprilie, de la ora 17:30.

