Șase hoți au furat două bancomate dintr-o bancă din Italia cu ajutorul unui excavator

Şase hoţi, mascaţi şi înarmaţi, au furat două bancomate dintr-o bancă din Italia cu ajutorul unui excavator. Au smuls ATM-urile din perete, le-au încărcat într-o dubă şi au dispărut. Până în prezent nu au fost prinși și nu se cunoaște valoarea pagubei.

Două bancomate au fost smulse, la ora 4 dimineaţa, din peretele băncii Unicredit din localitatea siciliană Acate. Hoţii, şase la număr, mascaţi şi înarmaţi, au plănuit în cel mai mic detaliu jafu. Ajutaţi de un excavator, au tras ATM-urile, le-au încărcat într-o dubă şi au dispărut la bordul altor patru mașini, toate furate.

Drumul care leagă Acate de localitatea învecinată Vittoria a fost blocat cu un TIR, pus de-a curmezișul. Acesta a provocat un accident în care a fost implicată o mașină de patrulare a Carabinierilor, aflată în deplasare spre locul atacului, care s-a ciocnit cu vehiculul greu. Mai mulți ofițeri au fost răniți. Până când forțele de ordine au ajuns la locul atacului, bandiții deja fugiseră.

Autorităţile încearcă acum să îi găsească. Nu se ştie momentan câţi bani erau în ATM-uri.

Alte jafuri recente

Un alt jaf a fost comis în miercuri noapte, tot o spargere cu ajutorul unui buldozer, la de bijuterii din Comiso.

În noaptea dintre luni și marți, a fost spart oficiul poștal din centrul orașului Catania. Bandiții, înarmați cu explozibili, au reușit să spargă seiful oficiului poștal, dar au plece cu mâinile goale, pentru că nu erau bani înăuntru.

Incidentul a avut loc la doar câteva zile după spectaculosul jaf din Zafferana Etnea, unde „banda excavatoarelor” a operat cu tactici paramilitare. Infractorii au folosit o mașină furată pentru a dărâma zidul sucursalei Băncii Agricola Popolare din Sicilia, smulgând bancomatul și încărcându-l într-o dubă înainte de a fugi. A fost o operațiune meticulos planificată, cu rute de evacuare blocate de mașini furate parcate peste drum pentru a împiedica intervenția forțelor de ordine.

În Gravina di Catania, poliția a dejucat un jaf de 150.000 de euro în timp ce un bancomat era reumplut. Trei persoane au fost arestate în flagrant în timp ce forțau ușa antipanică a oficiului poștal. Într-un alt caz recent, carabinierii au întrerupt acțiunea unui bărbat care, conducând un excavator, smulsese deja seiful unui alt oficiu poștal.

