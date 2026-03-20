Încă un muncitor a murit prins sub un mal de pământ. Coborâse să ridice un bolovan de pe o conductă

Un muncitor de 44 de ani a murit joi prins sub pământul surpat peste el în timpul unei lucrări în localitatea argeșeană Bascov. Omul a intrat în șant ca să ridice un bolovan căzut pe o conductă, moment în care malul de pământ s-a prăbuşit peste el.

Echipa de muncitori lucra de mai multe zile la extinderea rețelei de canalizare din localitatea argeşeană Bascov. Bărbatul de 44 de ani a coborât într-un șanț adânc de trei metri, ca să ridice un bolovan căzut pe o conductă. Într-o fracţiune de secundă, malul înalt de pământ a căzut peste el.

Bărbatul nu a avut nicio şansă să iasă de unul singur, după ce a fost prins aproape până la gât. Apoi pământul l-a acoperit total. Îngroziţi, martorii au sunat imediat la 112.

Salvatorii au dus o luptă contracronometru pentru a-l salva, misiunea fiind una extrem de dificilă. Din cauza instabilităţii pământului, aceşti au fost nevoiţi să acţioneze protejați de cuvele unor excavatoare.

„Colegii noştri au acţionat mai bine de trei ore pentru degajarea persoanei repective, însă din păcate, în urma extragerii nu s-a putut face nimic pentru aceasta, fiind declarată decedată“, a transmis ISU Argeş.

Acum au fost deschise atât o anchetă penală, cât și una a inspectorilor de muncă.

