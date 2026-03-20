România se alătură declarației privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație.

”Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El a transmis că România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu. ”Lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a arătat șeful statului.

În declarația comună țările semnatare arată că sunt pregătite să-și ‘unească eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz’ și anunță că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice, informează vineri Reuters.

‘Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene’, se arată în declarație.

Semnatarii își exprimă ‘profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului’. ‘Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul maritim comercial și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU’, potrivit declarației, în care se amintește faptul că libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării.

‘Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili’, avertizează semnatarii.

Țările semnatare subliniază că astfel de interferențe în transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și solicită un moratoriu imediat și cuprinzător în privința atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze.

‘Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare’, mai scriu semnatarii, care salută totodată decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. ‘Vom lua și alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite națiuni producătoare pentru a crește producția’, se angajează semnatarii declarației comune.

Citeşte şi: Donald Trump, un alt atac dur la adresa NATO: „Sunteți lași și ne vom aminti!”