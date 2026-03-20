Europol a destructurat o platformă frauduloasă de dark web

O platformă frauduloasă de „dark web” care pretindea că vinde imagini cu pornografie infantilă a afost destructurată de anchetatorii din 23 de ţări , a anunţat vineri agenţia europeană de poliţie Europol, identificând 440 de clienţi, relatează AFP.

„Operaţiunea Alice” l-a vizat pe operatorul platformei, identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 35 de ani, stabilit în China.

Această platformă de „dark web”, „Alice with Violence CP”, pretindea că vinde imagini cu pornografie infantilă şi alte „servicii” legate de criminalitatea cibernetică, precum date de carduri de credit, prin intermediul a peste 373.000 de site-uri.

Clienţii au fost păcăliţi să plătească pentru aceste „produse”, dar nu au primit nimic în schimb.

Europol estimează că suspectul a câştigat aproximativ 345.000 de euro

Europol estimează că suspectul a câştigat aproximativ 345.000 de euro de la aproximativ 10.000 de persoane care au încercat să achiziţioneze materialul ilicit.

Poliţia a identificat până în prezent 440 de utilizatori ai platformei, iar ancheta este în desfăşurare.

„Operaţiunea Alice”, care a început în 2021, transmite un „mesaj clar”, a declarat directoarea Europol, Catherine de Bolle, citată într-un comunicat.

„Infractorii nu au unde să se ascundă atunci când agenţiile internaţionale de aplicare a legii lucrează mână în mână. Îi vom găsi şi îi vom trage la răspundere”, a spus ea.

Citeşte şi: Bolojan: Bugetul pentru 2026 prevede o nouă abordare, corectă față de cetățeni





