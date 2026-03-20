Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și un hotel de lux lângă o groapă de gunoi din Cluj-Napoca

Organizația Trump, compania fondată de președintele SUA, are în plan atât construcția unui turn în București, cât și a unui teren de golf și a unui hotel de lux lângă Cluj-Napoca, la Pata Rât, zonă cunoscută pentru groapa de gunoi. The New York Times a publicat vineri, 20 martie, o analiză a șanselor de succes pentru proiectele lui Trump din România.

Anunțat din vara lui 2025, Turnul Trump din București pare să fie doar primul pas al organizației care se implică în piața imobiliară din România.

Al doilea proiect marca Trump vizează construcția unui teren de golf și a unor apartamente de lux la Cluj-Napoca, în vecinătatea Pata Rât, unde pe lângă groapa de gunoi se află și un cartier de locuințe improvizate, majoritatea locuitorilor fiind romi, conform ziare.com.

Proiectul „Transylvania Smart City” al organizației Trump vizează un teren de 5,2 hectare, situat în Someșeni, în zona străzii Moș Ion Roată, și a fost avizat deja de municipalitate.

Analiza The New York Times pune accentul pe extinderea accelerată a brandului imobiliar Trump, dar notează și eșecurile, precum Turnul Trump din Serbia, proiect abandonat în urma unui scandal de corupție.

Proiectul de la Cluj-Napoca include un hotel de lux cu 30 de etaje, teren de golf, turnuri rezidențiale de aproximativ 10 etaje și un centru comercial.

Autoritățile clujene nu au găsit până acum soluții pentru cei aproximativ 3.000 de locuitori din cartierul improvizat lângă groapa de gunoi și este puțin probabil ca proiectul Trump să le îmbunătățească viața acestora, scrie publicația americană.

Organizația Trump dezvoltă proiectele din România în parteneriat cu SDC Imobiliare. O vizită a lui Eric Trump care era planificată pentru luna februarie a fost amânată pe fondul întârzierii avizelor necesare proiectului din Capitală.

