Procesul pentru propagandă legionară al lui Călin Georgescu, amânat pentru aprilie

Ședința de marți din procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a durat doar 10 minute. Avocatul lui Georgescu a cerut un nou termen, care a fost stabilit pentru data de 28 aprilie.

„A fost un termen destul de scurt. Am solicitat noi un termen de judecată pentru că suntem și noi curioși să vedem care au fost argumentele din spatele celor două complete de divergență de la nivelul Tribunalului București. Prin urmare, înainte să pășim mai departe în acest dosar, trebuie să vedem și noi opiniile judecătorilor“, a spus avocatul fostului candidat.

Călin Georgescu: Întoarceți-vă la Dumnezeu!

Ca de fiecare dată, Călin Georgescu a făcut declarații în fața susținătorilor fără să răspundă la întrebări.

„Vedeți, faptele sunt lucruri încăpățânate. Și indiferent de dorințele unora, ele nu pot schimba adevărul celor consemnate de ele.

Nicolae Iorga spunea că sunt două categorii de oameni: unii care închid totul în conștiința lor și alții care nu au conștiință și, prin urmare, nu au ce să închid.

Justiția ține de conștiință. Este arhitectura binelui și dacă este sleită moral, atunci tot eșafodajul social este condamnat la prăbușire. Și atunci eu le transmit așa: întoarceți-vă la Dumnezeu!“, a declarat Georgescu, la ieșirea din instanță.

Dosarul a fost amânat pentru luna aprilie, iar termenul stabilit nu este unul definitiv, putând fi contestat.

