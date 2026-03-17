Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru tentativă la omor. Curtea Supremă a respins recursul în anulare

Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru tentativă la omor. Curtea Supremă a respins recursul în anulare

De Magda Dragu
Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru tentativă la omor. Curtea Supremă a respins recursul în anulare
Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru tentativă la omor. Curtea Supremă a respins recursul în anulare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, ca nefondat, recursul în casație depus de manelistul Dani Mocanu și fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Decizia instanței este definitivă.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare, conform Agerpres.

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie a acestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.

