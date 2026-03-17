România a obţinut şi ultimul aviz formal necesar în procesul de aderare la OCDE

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat marţi, în cadrul unui eveniment de specialitate, că Ministerul Finanţelor a obţinut al treilea şi ultimul aviz formal necesar în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit acestuia, avizul vizează studiul economic realizat de OCDE şi reprezintă „cel mai greu, cel mai important şi ultimul” pas din etapa tehnică a procesului de aderare.

„Am obţinut al 23-lea aviz formal. Ministerul de Finanţe a avut 3 avize formale de obţinut şi l-am obţinut pe ultimul. Practic, închidem procesul de pregătire printr-un efort susţinut în ultimele 8 luni”, a declarat Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

Investiţii mai mari şi costuri mai mici pentru România Ministrul Finanţelor a subliniat că aderarea la OCDE ar putea avea efecte directe asupra economiei, în special prin atragerea investiţiilor străine: „Foarte multe fonduri de investiţii au în mandate obligaţia ca statele în care investesc să fie membre OCDE. Aderarea va însemna investiţii în plus pentru România”.

Statutul de membru ar contribui la stabilizarea costurilor de finanţare ale statului

În plus, acesta a arătat că statutul de membru ar contribui la stabilizarea costurilor de finanţare ale statului, cu efecte asupra primei de risc şi asupra costurilor cu datoria publică. Deşi avizul obţinut marchează un moment important, procesul nu este complet încheiat. Potrivit ministrului, mai sunt încă două avize de obţinut, însă acestea nu vizează direct România.

Autorităţile speră ca aceste etape să fie finalizate până în iunie, termen indicat recent de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. La rândul său, acesta a declarat că invitaţia oficială de aderare pentru România ar putea fi transmisă în vara acestui an.

Citește şi: Radu Miruţă: România dispune de capacităţi defensive cu privire la o potenţială ofensivă balistică din Iran