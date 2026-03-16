OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează, într-un raport publicat luni, că finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani, ceea ce creează riscuri pentru sustenabilitatea pe termen lung a bugetului de stat.

Organizația recomandă creșterea eficienței cheltuielilor publice, extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale, pentru a evita aceste riscuri. Documentul arată că România a făcut progrese importante în reducerea decalajului față de economiile dezvoltate, însă dezechilibrele fiscale și problemele structurale continuă să limiteze potențialul economic, conform digi24.ro.

OCDE avertizează că sustenabilitatea finanțelor publice va necesita măsuri suplimentare

Deficit mare și presiuni asupra bugetului Economia României este așteptată să își revină treptat în următorii ani, însă deficitul bugetar rămâne ridicat, iar datoria publică este pe un trend de creștere. OCDE avertizează că sustenabilitatea finanțelor publice va necesita măsuri suplimentare de consolidare fiscală după 2026. În lipsa unor reforme suplimentare, deficitul ar putea continua să pună presiune pe bugetul statului.

Un scenariu de consolidare fiscală, aliniat cu planul fiscal convenit cu Uniunea Europeană, ar presupune ajustări semnificative în următorii ani, astfel încât România să ajungă la un excedent bugetar la începutul următorului deceniu. În același timp, autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a crește cheltuielile în domenii esențiale precum sănătatea, educația, asistența socială și inovarea.

Reforma recentă a pensiilor reprezintă un pas important pentru stabilitatea finanțelor publice

OCDE consideră că reforma recentă a pensiilor reprezintă un pas important pentru stabilitatea finanțelor publice. Printre schimbările pozitive sunt creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și noile reguli de indexare. Aceste măsuri ar putea contribui atât la echilibrarea sistemului de pensii, cât și la creșterea numărului de persoane active pe piața muncii. În același timp, raportul atrage atenția că salariile din sectorul public reprezintă o parte tot mai mare din cheltuielile statului, motiv pentru care este nevoie de un control mai strict al acestora.

România se află în plin proces de aderare la OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație interguvernamentală formată din 38 de state membre, care promovează politici pentru creștere economică și dezvoltare durabilă. România se află în plin proces de aderare la OCDE, fiind în etapa de evaluare și furnizare de informații tehnice către comitetele organizației. Potrivit raportului, continuarea reformelor economice și fiscale va fi esențială pentru consolidarea economiei și pentru apropierea nivelului de trai din România de cel din statele dezvoltate.

