Alex Florența și Marius Voineag nu au obţinut nici a doua oară aviz la CSM

Membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu au căzut de acord, luni, pe emiterea un aviz în cazul lui Alex Florența, care candidează pentru un post de șef adjunct al DIICOT, și al lui Marius Voineag, care candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Este pentru a doua oară când cei cinci membri ai Secției, plus ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu au reușit să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau aviz negativ), ambii primind luni trei voturi ‘pentru’ și trei ‘împotrivă’, conform Agerpres. În consecință, votul va fi reluat pentru o dată ulterioară.

Tot luni, Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA, a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

Alex Florențași Marius Voineag nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat

Alex Florența (actualul procuror general) și Marius Voineag (în prezent șeful DNA) nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au optat pentru funcții de rangul doi.

Până în prezent, din șase candidați audiați la CSM, doar Codrin Horațiu Miron și Viorel Cerbu au reușit să obțină aviz favorabil pentru funcția de șef al DIICOT, respectiv procuror șef al DNA.

În schimb, Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general și Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-șef adjunct al DIICOT au primit aviz negativ, iar Alex Florența și Marius Voineag – balotaj.

Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.

