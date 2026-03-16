Panouri fotovoltaice de balcon, foarte populare în Germania, acum şi în magazine din România

Lidl are în oferta sa din România, începând de azi, un sistem fotovoltaic de balcon, care în teorie poate fi instalat de oricine și care poate scădea factura de energie electrică inclusiv pentru cei care stau la bloc, potrivit profit.ro

Sistemul fotovoltaic din oferta Lidl presupune două panouri și un invertor, alături de sistemele de prindere și o rețelistică mininală. Sistemul are o putere de 400 W și poate fi conectat direct la instalația electrică a casei, cel puțin diun ce se observă din specificații. Montajul poate fi făcut și în regim do-it-yourself

Prețul este de 1.300 de lei, ceea ce înseamnă că, în teorie, kitul fotovoltaic de balcon s-ar amortiza după aproximativ 3.000 de ore de funcționare – am luat în calcul un preț final al energiei din rețea de 1,1 lei/kWh, deci printre cele mai mici din țară. Produsul trebuie rezervat în prealabil, iar oferta este valabilă până la 7 aprilie.

Deși produsul este certificat CE, nu șim cât de legală este instalarea lui în condominii în România și am solicitat în acest sens lămuriri de la ANRE, pe care le vom publica imediat ce ne vor parveni.

În al doilea rând, o lectură atentă a specificațiilor și, poate, apelul la personal specializat sunt de dorit. Nu este clar ce se întâmplă în momentul în care sistemul produce și este conectat la rețeaua locuinței (este băgat în priză), dar nu există consum în acele momente – din unele relatări și ce am mai aflat, este posibil ca atunci energia să “intre” în rețeaua de distribuție, și de aici se pot ridica alte probleme.

Cel mai probabil cele de mai sus pot fi cu siguranță rezolvate, în condițiile în care în Occident, și mai ales în Germania, sistemele fotovoltaice de balcon sunt extrem de răspândite.

Germania este lider în ceea ce privește numărul de centrale solare de balcon. La sfârșitul anului 2024, în această țară erau înregistrate aproximativ 780.000 de astfel de sisteme, însă numărul real ar putea ajunge la patru milioane, deoarece multe mini-centrale rămân neînregistrate.

