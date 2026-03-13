Limba română, sărbătorită în Ucraina printr-un decret semnat de Volodimir Zelenski după vizita la București

Ziua limbii române va fi sărbătorită anual în Ucraina pe 31 august, potrivit unui decret al președintelui Volodimir Zelenski datat 12 martie. Decizia a fost luată în scopul dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, precum și „încurajării dialogului intercultural”, arată decretul președintelui Zelenski, care joi a fost în vizită în România.

În prezent, arată Ukrainska Pravda, în Ucraina nu există nicio sărbătoare în cinstea limbii altor țări vecine. Cu toate acestea, la 24 mai se sărbătorește Ziua scrierii și culturii slave, introdusă în 2004 de către președintele de atunci, Leonid Kucima.

De asemenea, la 10 septembrie 2025, în Ucraina au fost organizate pentru prima dată evenimente dedicate Zilei limbii și literaturii tătare din Crimeea, la inițiativa Medjlisului, organismul care îl reprezintă. Cu toate acestea, la acel moment, Cabinetul de Miniștri nu a luat în considerare propunerea Medjlisului de a stabili data de 10 septembrie ca Ziua limbii și literaturii tătare din Crimeea. De asemenea, guvernul nu a prezentat președintelui proiectul de decret privind instituirea sărbătorii.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, în Ucraina a apărut o nouă sărbătoare națională – Ziua armoniei interetnice și a diversității culturale.

