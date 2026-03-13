Ce măsuri propune ministrul Energiei pentru atenuarea crizei petrolului pe piața din România

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a transmis premierului Ilie Bolojan şi liderilor coaliţiei un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, printre care emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind declararea situaţiei de criză şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei, care să stabilească un preţ maximal pentru motorina şi benzina standard, precum şi subvenţii pentru operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali, declară surse politice. De asemenea, ministrul propune sprijin ţintit pentru agricultori şi transportatori şi repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploieşti, utilizând ţiţei de origine nonrusească.

Ministrul a propus o OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză. Sursele citate au indicat că ministrul susţine instituirea unui preţ maximal de vânzare a produselor petroliere, care poate fi actualizat lunar, prin hotărâre de Guvern. Preţul propus este de 8,41 lei/l la benzină standard şi 8,86 lei/l pentru motorină standard.

Prin OUG, ministrul Energiei propune şi acordarea unei subvenţii în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA, operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi control al exportului de produse petroliere.

Măsurile ar urma să se aplice pe 6 luni şi apoi prelungite cu câte 3 luni, în funcţie de situaţie.

Sprijin pentru transportatori şi agricultură

De asemenea, este propus sprijin pentru transportatorii rutieri şi pentru agricultură.

În cazul transportatorilor, propunerea se referă la modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării acesteia până la 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru şi aplicării unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziţionată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026.

În cazul agricultorilor, este propusă scutirea integrală de la plata accizei.

Repornirea temporară a rafinăriei Lukoil–Petrotel

O altă măsură avansată de ministrul Energiei în documentul transmis coaliţiei este repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploieşti, utilizând ţiţei de origine nonrusească.

Conform surselor citate, măsurile propuse de ministrul Energiei se bazează pe faptul că piaţa petrolieră din România se bazează pe o producţie internă de ţiţei de aproximativ 2,8 milioane de tone şi pe un import de aproximativ 9 milioane de tone, iar consumul mediu anual de combustibili din România se situează la un nivel de aproximativ 9 milioane tone/an, din care ponderea cea mai mare este deţinută de consumul de motorină.

În document, ministrul avertizează că, deşi alţi producători de petrol ar putea creşte producţia de ţiţei pentru a creşte oferta pe piaţă, acest lucru nu se poate produce imediat.

El invocă şi faptul că stocurile de urgenţă menţinute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile menţinute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară, totalul fiind de 90 de zile.

