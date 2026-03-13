A doua alertă RO-ALERT în Delta Dunării: avioane Eurofighter germane au decolat după detectarea unor drone

Autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT pentru populația din zona Delta Dunării după detectarea unor drone în apropierea spațiului aerian românesc. Două aeronave de luptă au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în jurul orei 11:55, au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțele Aeriene Germane.

Avioanele participă la misiuni de Poliție Aeriană Întărită desfășurate sub egida NATO și au fost trimise pentru monitorizarea țintelor aeriene detectate în apropierea graniței României.

Mesaj RO-ALERT pentru populație

În urma detectării dronelor, autoritățile au transmis un nou mesaj prin sistemul RO-ALERT către populația din zona Deltei Dunării, fiind activate procedurile specifice pentru astfel de situații.

Alerta aeriană a fost ridicată

Conform autorităților, alerta aeriană a încetat în jurul orei 12:50.

În prezent, echipe specializate intervin în teren pentru a verifica dacă există resturi de drone sau alte elemente de aeronavă fără pilot în zonele vizate.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că spațiul aerian al României este monitorizat permanent, în cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța populației și integritatea teritorială a țării.

