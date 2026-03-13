„Rădăcini și aripi – povești de succes ale femeilor rome”, lansare de carte la Biblioteca Aman din Craiova

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova găzduiește, mâine, ora 12.00, lansarea volumului „Rădăcini și aripi – povești de succes ale femeilor rome”. Este un proiect editorial dedicat promovării unor modele inspiraționale din comunitatea romă.

Povești inspiraționale ale unor femei care au reușit

Evenimentul este organizat de Centrul Național de Cultură al Romilor Romano Kher, în parteneriat cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa – Sucursala Dolj și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj.

Volumul reunește istorii de viață ale unor femei rome care au reușit, prin determinare și implicare, să își construiască propriul drum, contribuind în același timp la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

Dialog despre modele pozitive

Organizatorii spun că lansarea va fi și un prilej de dialog și reflecție asupra rolului modelelor pozitive în societate, punând în lumină curajul, perseverența și impactul pe care aceste povești îl pot avea asupra generațiilor tinere.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze exemple reale de succes, dar și să încurajeze recunoașterea contribuției femeilor rome în viața culturală și socială.

