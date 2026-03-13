(VIDEO) Atac armat la Universitatea Old Dominion din SUA: un instructor ROTC a murit. Atacatorul, imobilizat de studenți

Un atac armat produs la Old Dominion University din Norfolk s-a soldat cu moartea unui instructor ROTC și rănirea altor două persoane. Suspectul, un fost militar condamnat în trecut pentru legături cu ISIS, a fost imobilizat de studenți, potrivit autorităților.

Atacatorul a deschis focul într-o sală de curs

Incidentul a avut loc joi dimineață, când Mohamed Bailor Jalloh, în vârstă de 36 de ani, a intrat într-o sală de clasă a programului ROTC și a deschis focul asupra celor aflați în interior.

Potrivit anchetatorilor din cadrul Federal Bureau of Investigation, bărbatul ar fi strigat „Allahu Akbar” înainte de a începe atacul.

Studenții aflați în sală au reacționat imediat și l-au imobilizat pe atacator, împiedicând o tragedie și mai mare. În timpul confruntării, agresorul a murit, însă circumstanțele exacte ale decesului sunt încă investigate.

Un instructor ROTC și-a pierdut viața

Victima atacului a fost identificată drept locotenent-colonelul Brandon Shah, profesor de științe militare în cadrul programului ROTC al universității.

Guvernatorul statului Virginia, Abigail Spanberger, l-a descris pe Shah drept „un instructor devotat care și-a dedicat viața serviciului militar și formării noilor generații de ofițeri”.

Potrivit universității, Shah s-a alăturat armatei în 2003, a participat la misiuni în Operațiunea Enduring Freedom și Operațiunea Iraqi Freedom, acumulând peste 600 de ore de zbor în luptă și primind numeroase distincții, inclusiv două Stele de Bronz.

Alți doi membri ai universității au fost răniți și transportați la spital.

Atacatorul fusese condamnat pentru sprijinirea ISIS

Anchetatorii spun că suspectul fusese condamnat în 2017 pentru tentativă de a oferi sprijin material organizației teroriste ISIS. El a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare, fiind eliberat din detenție în decembrie 2024.

Conform documentelor judiciare ale U.S. Department of Justice, Jalloh încercase să procure arme pentru un atac și să trimită bani grupării teroriste.

În discuțiile purtate cu o sursă a FBI, acesta ar fi spus că Ramadanul ar fi momentul ideal pentru a comite un atac.

Atacul este investigat ca act de terorism

Autoritățile federale analizează acum cazul ca posibil act de terorism, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele atacului.

Oficialii spun că suspectul ar fi fost inspirat de atacul armat de la Fort Hood din 2009, soldat atunci cu 13 morți și 32 de răniți, potrivit CNN.

