Carmen Vasilescu își lansează la Craiova volumul autobiografic despre curaj și puterea de a merge mai departe

Autoarea craioveană Carmen Vasilescu își invită cititorii sâmbătă, 14 martie, la Teatrul Național Marin Sorescu, la un dialog despre viață, curaj și scris, prilejuit de lansarea volumului autobiografic „Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate? Între trup și suflet: jurnal”.

Cartea semnată de Carmen Vasilescu a atras atenția în mediul cultural și online, fiind apreciată de numeroase personalități din lumea teatrului, muzicii și literaturii.

Printre cei care au vorbit despre volum se numără actrițele Oana Pellea, Maia Morgenstern și Carmen Tănase, dar și artiști precum Nicu Alifantis, Horațiu Mălăele, Tudor Chirilă sau Irina Rimes.

Volumul autobiografic, publicat la Editura Humanitas, reunește experiențe personale, reflecții și episoade din viața autoarei, devenind o poveste despre curaj, acceptare și puterea de a merge mai departe.

Dialog despre curaj și povești de viață

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 martie, de la ora 13:00, la etajul I al Teatrul Național Marin Sorescu.

Alături de autoare vor participa:

Adriana Teodorescu, teatrolog,

Amelia Etegan, organizator de evenimente culturale în cadrul Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj,

Dan Ionescu, scriitor.

Întâlnirea va fi un dialog despre scris, experiențe personale, motivațiile unei cărți autobiografice și proiectele viitoare ale autoarei.

„Am scris cartea cu sufletul”

Carmen Vasilescu spune că momentul lansării la Craiova este unul special.

„Da, pentru mine a fost tare emoționant să mă aflu pe afișul de la Bookfest alături de scriitori consacrați, dar și mai emoționant este că de data aceasta voi fi înconjurată de craioveni, conlocuitorii mei. Sincer, nu contează că am scris această carte cu nasul și cu gura, pentru că nu despre asta e vorba. Înainte de toate, am scris-o cu sufletul”, mărturisește autoarea.

O viață trăită cu intensitate

Născută pe 12 aprilie 1989, la Craiova, Carmen Vasilescu este jurnalist și PR în domeniul muzical. Deși a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică, nu a renunțat la visurile sale și a ales să trăiască viața intens.

A organizat evenimente dedicate persoanelor cu dizabilități, s-a implicat în proiecte de teatru comunitar și a avut experiențe care pentru mulți par greu de imaginat: salt cu parașuta în tandem, parapantă, scufundări sau schi.

Pasionată de călătorii, a vizitat numeroase destinații, printre care Grecia, Spania, Maroc, Turcia, Italia, Dubai și Anglia.

Mesajul ei rămâne unul simplu: viața este cel mai prețios dar și merită trăită cu curaj și iubire.

