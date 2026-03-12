Cuplu reţinut pentru că a cumpărat telefoane cu euro falși și le-a băgat la amanet

Un cuplu din Brăila a fost reținut pentru punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune, după ce ar fi folosit bancnote false pentru a cumpăra telefoane mobile, pe care apoi le-au amanetat.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 13-17 ianuarie 2026, un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 28 de ani, soţ şi soţie, ar fi pus în circulaţie 4.000 de euro, în bancnote de 200 de euro contrafăcute, în municipiul Galaţi şi în oraşul Ianca din judeţul Brăila.

Anchetatorii spun că cei doi ar fi urmărit anunţuri de vânzare pentru telefoane mobile postate pe o platformă online, selectând persoane care ofereau spre vânzare terminale noi, de ultimă generaţie. Suspecţii ar fi contactat vânzătorii şi ar fi cumpărat telefoanele folosind moneda falsificată.

Prin această metodă, ar fi achiziţionat trei telefoane mobile, pe care ulterior le-au amanetat.

Poliţiştii BCCO Galaţi au dispus reţinerea celor două persoane pentru 24 de ore. Cei doi urma să fie prezentaţi astăzi în faţa instanţei de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

