Directoarea unei școli gimnaziale, reținută după ce și-a cumpărat vacanțe și electrocasnice din banii instituției

Directoarea unei școli gimnaziale din Giurgiu a fost reținută pentru că ar fi delapidat aproape o sută de mii de lei din fondurile instituției. Cu acești bani și-ar fi achitat o vacanță în Egipt și zeci de aparate electronice și electrocasnice.

Faptele au fost descoperite după ce aceasta a postat, în noiembrie, mai multe fotografii pe contul personal de Facebook. Femeia era în concediu pe o plajă din Egipt, deși, ca manager de unitate școlară, era obligată să fie în instituție.

Inspectoratul școlar a mers în control și a constatat că în locul directoarei, la o clasă de nivel primar, era lăsată să predea fiica acesteia, care nu era învățătoare, ci bibliotecară.

Mai mult, inspectorii au constatat că directoarea nu avea, de fapt, studii superioare, iar diploma de absolvire pe baza căreia fusese angajată era de fapt falsificată. Directoarei i-a fost desfăcut contractul de manager încă din luna noiembrie, dar a rămas de atunci învățătoare în Școala gimnazială nr. 2 din Giurgiu.

Fosta directoare a fost reținută

Ca să vadă cum au fost cheltuiți banii școlii în ultimii trei ani, inspectoratul a făcut și un audit. Acesta a scos la iveală că femeia cumpărase cu banii școlii zeci de obiecte care nu se aflau în patrimoniu: telefoane mobile, laptopuri, aparate de aer condiționat, aspiratoare, inclusiv o perie de păr.

Atunci a fost sesizat Parchetul General, iar directoarea panicată a încercat să aducă obiectele de acasă și să le împrăștie prin școală. A fost surprinsă pe camere, iar aceste filmări au devenit probe în dosar.

Fosta directoare este în prezent reținută, iar procurorul de caz va decide dacă va fi arestată preventiv, așa cum propun anchetatorii.

Citește și: Bărbat arestat preventiv după ce şi-a bătut fosta soţie cu ranga