Bărbat arestat preventiv după ce şi-a bătut fosta soţie cu ranga

De Daniela Moise

Un bărbat din judeţul Prahova a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce şi-a atacat fosta soţie pe care lovit-o în mod repetat cu o rangă, în cap. El a intrat în locuinţa femeii, a lovit-o, iar când aceasta a fugit, a urmărit-o, continuând să o lovească. Victima a fost salvată de un martor, care a intervenit şi i-a luat atacatorului ranga.

Mandatul de arestare preventivă pe numele bărbatului a fost emis, luni, de către un complet de judecată din cadrul Tribunalului Prahova. Bărbatul fusese reţinut duminică, după ce, în aceeaşi zi, şi-a atacat fosta soţie cu o rangă.

„S-a reţinut că, în ziua de 08.03.2026, în jurul orei 12.00, inculpatul P.O.A., înarmat cu o rangă metalică, a pătruns fără drept în locuinţa fostei sale soţii, persoana vătămată P.G.L., a forţat uşa de intrare în imobil şi s-a năpustit asupra acesteia, aplicându-i mai multe lovituri cu ranga în zona capului.

Persoana vătămată a reuşit să iasă din imobil şi să fugă spre ieşirea din curte, însă inculpatul a urmărit-o şi a lovit-o în continuare cu obiectul contondent, acţiunea violentă a acestuia fiind întreruptă de un martor care l-a deposedat de ranga metalică şi l-a împins de deasupra victimei”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Întrucât medicul legist a constatat că femeia a suferit leziuni traumatice care necesită 9-10 zile de îngrijiri medicale, atacatorul a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi violare de domiciliu.

