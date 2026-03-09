UCOR, o nouă acțiune importantă în consolidarea relațiilor bilaterale și în sprijinirea diplomației economice

Uniunea Consulilor Onorifici din România (UCOR) a organizat joi, 5 martie 2026, la București, un prânz diplomatic care a reunit consuli onorifici și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate din România.

Întâlnirea a oferit un cadru deschis pentru dialog și pentru identificarea unor noi oportunități de cooperare economică, culturală și instituțională.

Evenimentul a avut loc după Adunarea Generală a UCOR și reuniunea Consiliului Director, în cadrul cărora membrii organizației au analizat activitatea recentă și au stabilit direcțiile strategice pentru perioada următoare. “Mulțumim tuturor ambasadelor și consulilor onorifici care au participat la un dialog constructiv. Astfel de întâlniri confirmă rolul important al consulilor onorifici în consolidarea relațiilor bilaterale și în sprijinirea diplomației economice“- se subliniază în comunicatul Uniunii Consulilor Onorifici din România.

La eveniment au participat:

E.S. doamna Enkeleda Mërkuri, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Albania în România;

E.S. doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Austria în România;

E.S. domnul Martin Košatka, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în România;

E.S. domnul Noel Eugene Eusebio M. Servigon, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Filipine în România;

Domnul Patric Rio Ramualdo, Secretar III pentru Afaceri Sociale și Culturale, Ambasada Republicii Indonezia în România;

E.S. domnul Yerlik Ali, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în România;

domnul Luis Fernando Cisterna Aguilar, Șef al Secției Consulare, Ambasada Republicii Peru în România;

omnul Kálmán Levente Soltész, Adjunct al Șefului de Misiune și Viceconsul, Ambasada Ungariei în România.

Din partea UCOR au participat consulii onorifici:

domnul Andreas Huber, Președinte UCOR – Consul Onorific al Austriei la Sibiu;

doamna Elena Bustea- Consul Onorific al Republicii Ecuador la București;

doamna Georgiana Pogonaru- Consul Onorific al Islandei la București;

domnul Mihai Ferariu- Consul Onorific al Marelui Ducat al Luxemburgului la București;

domnul Endre Molnar- Consul Onorific al Ungariei la Drobeta-Turnu Severin;

domnul Eugen Lascu- Consul Onorific al Republicii Malta la București;

doamna Mihaela Nicola- Consul Onorific al Australiei la București; domnul Marius Marinescu- Consul Onorific al Bosniei și Herțegovinei la Ploiești;

domnul Ștefan Moțec, Consul General Onorific al Republicii Cehe la Timișoara;

domnul Emil Sîrbu – Consul Onorific al Republicii Indonezia la Constanța;

doamna Corina Martin – Consul Onorific al Republicii Kazahstan la Constanța;

domnul Rufino Delgado Montenegro – Consul Onorific al Republicii Peru la Timișoara,

domnul Petre Agripa Popescu – fost consilier al Consulului României la Klagenfurt, Austria,

domnul Omer Susli- Consul Onorific al Republicii Albania la Constanta.

Rolul consulilor onorifici în arhitectura diplomației contemporane

De menționat, în deschiderea Prânzului diplomatic, domnul Andreas Huber a subliniat rolul consulilor onorifici în arhitectura diplomației contemporane, evidențiind contribuția acestora la facilitarea relațiilor economice, sprijinirea inițiativelor culturale și consolidarea cooperării bilaterale prin implicare directă în mediul de afaceri și în comunitățile locale. Totodată, a fost evidențiată diversitatea domeniilor în care activează membrii UCOR – de la avocatură și consultanță financiară, la IT, inteligență artificială, educație, agricultură, construcții, turism, aviație și mass-media – ca resursă strategică pentru dezvoltarea diplomației economice.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă deschisă și constructivă, participanții exprimându-și disponibilitatea de a valorifica această platformă de dialog pentru inițierea unor proiecte comune și pentru consolidarea relațiilor dintre România și statele reprezentate.

Menționăm faptul că Uniunea Consulilor Onorifici din România reunește consuli onorifici acreditați în țara noastră, având misiunea de a promova diplomația onorifică, cooperarea bilaterală și valorile europene. UCOR este membră a EFCAC și FICAC.

Curierul Național