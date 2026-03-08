(VIDEO) Orientul Mjlociu, în flăcări

Un incendiu uriaș a cuprins o clădire în Kuweit, duminică dimineața, iar atacuri cu rachete și drone au fost raportate în întreaga regiune, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua săptămână.

⚡️#BREAKING A large fire engulfed one of the towers in Kuwait after it was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/vtAAM0OQGG — War Monitor (@WarMonitors) March 8, 2026

Armata din Kuweit a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat duminică atacuri cu rachete și drone.

„Apărarea aeriană din Kuweit se confruntă în prezent cu atacuri ostile cu rachete și drone”, a declarat armata, duminică dimineața, într-o postare pe X, adăugând că sunetele exploziilor erau rezultatul interceptărilor efectuate de sistemele de apărare aeriană.

Trump sugerează anihilarea totală a Iranului

După amenințarea că va distruge complet Iranul, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este interesat de negocieri cu Teheranul și a ridicat posibilitatea ca războiul să se încheie doar atunci când Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreun lider la putere.

Sâmbătă, în timpul unei discuții cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că operațiunea militară aeriană ar putea face negocierile inutile dacă toți potențialii lideri ai Iranului vor fi uciși și armata iraniană va fi distrusă. „La un moment dat, nu cred că va mai rămâne nimeni care să spună «Ne predăm»”, a declarat Trump.Iranul spune că va continua lupta

Pe de altă parte, Iranul poate lupta împotriva SUA și Israelului timp de cel puțin șase luni, a declarat Garda Revoluționară „Forțele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue un război intens timp de cel puțin șase luni, la ritmul actual al operațiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, potrivit agenției de știri Fars.