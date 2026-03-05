Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva

Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.

„Este vorba de hotărârea de Guvern care, practic, face trecerea de la cele 41 de direcţii silvice la 19 direcţii silvice regionale. Este o hotărâre de Guvern care a fost, de altfel, şi jalon în PNRR. Cu îndeplinirea acestui jalon, mergem înainte şi cu cererea de plată numărul 4 pentru a putea să fie îndeplinite şi ultimele condiţii ca să primim aceşti bani. Dar mai departe de jalonul din PNRR, reorganizarea Romsilva, de fapt, va însemna inclusiv o reformă reală a acestei instituţii”, a declarat, joi, Diana Buzoianu.

Mecanisme interne solide în cadrul Romsilva

Ea a menţionat că este nevoie de mecanisme mai solide din cadrul Romsilva pentru schimbarea traiectoriei în care a fost gestionată pădurea din ţara noastră.

„Am văzut de-a lungul timpului cifrele absolut alarmante cu privire la tăierile ilegale. Am văzut de-a lungul timpului cifrele alarmante cu privire la cazurile care au fost sesizate şi apoi clasate, prescrise. Este clar că avem nevoie şi de mecanisme interne în cadrul Romsilva, mult mai solide, pentru a putea să fie schimbată traiectoria în care a fost gestionată pădurea din România, pădurile din România cum au fost gestionate.

Şi atunci, principalele modificări care au fost propuse şi care au fost adoptate astăzi, pe lângă reorganizarea teritorială care a însemnat şi trecerea la direcţii regionale, nu la direcţii judeţene, avem de asemenea şi modificări cu privire la criteriile de performanţă ale directorilor”, a mai explicat ministrul Mediului.

Concursuri pentru conducerea viitoarelor direcții regionale

Buzoianu a subliniat că pentru viitoarele direcţii regionale se va organiza un concurs, iar directorul care va câştiga va semna un contract de mandat şi nu va mai avea un contract de muncă. De asemenea, pe acest contract de mandat vor exista criterii de performanţă care vor fi analizate în fiecare an.

„Această evaluare va putea să ducă inclusiv la încetarea mandatului, dacă nu au fost îndeplinite două treimi din criterii”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

Criterii de performanță

Ea a menţionat că un criteriu de performanţă prevede ca în cel puţin 90% din cazurile unde vor fi constatate prejudicii să existe şi acţiuni în instanţă pentru recuperarea acestora.

„Am pus criteriu ca 90% din numărul de cazuri în care se constată prejudicii, în minim 90% din cazuri, să existe apoi şi chemări în judecată pe răspundere civilă şi încercarea de recuperare a acestor prejudicii. Adică nu ne mai batem joc dacă sunt descoperite prejudicii”, a explicat Diana Buzoianu.

Ea a adăugat că directorii direcţiilor silvice regionale va trebui să îndeplinească cel puţin 80% din programul de investiţii asumat la începutul anului.

„Vom trece de la o administrare care era mai degrabă subiectivă, cu mandate care erau perpetuate pe zeci de ani de zile în detrimentul pădurilor şi în detrimentul acestei instituţii, la mandate foarte clare cu criterii de performanţă extraordinar de obiective care vor putea să fie analizate în fiecare an”, a declarat ministrul Mediului.

