Responsabil turc: Turcia „nu a fost ținta rachetei“ lansate din Iran

Un oficial turc a declarat miercuri pentru AFP că Turcia „nu a fost ținta rachetei“ lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs“, a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, potrivit Agerpres.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters.

