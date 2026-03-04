Responsabil turc: Turcia „nu a fost ținta rachetei“ lansate din Iran

14.5 C
De Magda Dragu
Un oficial turc a declarat miercuri pentru AFP Turcia „nu a fost ținta rachetei“ lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs“, a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, potrivit Agerpres.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters.

