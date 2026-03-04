Emiratele redeschid traficul aerian pe coridoare sigure, cu o capacitate de aproape 50 de zboruri pe oră

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat deschiderea unor coridoare aeriene sigure în colaborare cu alte țări din Golful Persic, cu o capacitate de aproape 50 de zboruri pe oră. Zborurile comerciale ale companiilor aeriene din zonă nu se reiau însă deocamdată.

„Capacitatea începând de astăzi, pe baza rutelor de urgență disponibile, este de 48 de zboruri pe oră cu posibilitatea extinderii ulterioare”, a declarat Abdulla bin Touq Al Marri, ministrul Economiei și Turismului din Emirate, marți, 3 martie.

În perioada 1-3 martie, au avut loc 60 de zboruri cu un total de 17.498 de pasageri, a transmis oficialul EAU, citat de GulfNews.com.

În a doua fază sunt programate deocamdată 80 de zboruri

Ministrul a explicat că în a doua fază sunt programate deocamdată 80 de zboruri, disponibile unui număr de 27.000 de pasageri.

Singura companie care a reluat parțial activitatea comercială este Flydubai, în timp ce liniile aeriene Emirates, Etihad și Air Arabia nu și-au reluat deocamdată operațiunile.

„Economia Emiratelor Arabe Unite și-a dovedit reziliența în absorbirea presiunilor generate de provocările geopolitice și regionale”, a mai spus Abdulla bin Touq Al Marri, care a precizat că guvernul EAU acoperă cheltuielile de cazare și masă ale turiștilor care nu au putut părăsi țara în ultimele zile.

Atât liniile aeriene, cât și Ministerul Afacerilor Externe din România, transmit călătorilor să se deplaseze către aeroporturi doar dacă zborul a fost deja confirmat ca „operativ”.

Zeci de elevi și profesori români sunt blocați în Dubai în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

