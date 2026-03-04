MAE informează că sunt programate două zboruri din Dubai spre București

Două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară și, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre București, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 și pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre București, potrivit MAE.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat“, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a MAE.

Peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări din zona Golfului solicită ajutor

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat marți că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări din zona Golfului solicită în mod concret ajutor pentru repatriere.

