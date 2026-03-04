Guvernul Republicii Moldova declară stare de alertă energetică, pentru 60 de zile, începând cu 4 martie. Măsura a fost luată pe fondul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și produse petroliere.

„Astăzi e o ședință puțin mai diferită. Vreau să propun să suplimentăm agenda de azi cu un punct despre declararea stării de alertă în sectorul energetic. Cu siguranță, de sâmbătă, de la primele ore ale dimineții, am început cu atenție să urmărim ce se întâmplă în Golf (…).

E o criză globală, care afectează toată lumea, ne afectează și pe noi. Incertitudinea este foarte mare, trebuie să ne gândim la o escaladare eventuală în continuare”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de guvern, conform Stirile Protv.

Conflictul armat din Iran are un impact direct asupra piețelor energetice internaționale

„Nu este prima criză prin care trecem noi ca țară și am sentimentul că nu este ultima criză. Orice criză trebuie să o abordăm cu profesionalism, seriozitate, luciditate și cu capetele lucide și reci”, a spus prim-ministrul moldovean, îndemnând miniștrii să nu semene panică prin declarațiile pe care le fac și să evite tot felul de speculații.

Conflictul armat din Iran are un impact direct asupra piețelor energetice internaționale, influențând prețurile la petrol și gazele naturale. Potrivit estimărilor, prin Golful Persic, în special prin strâmtoarea Ormuz, tranzitează aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și circa 22% din cele de gaze naturale. Blocarea temporară a circulației navelor în zonă a generat un deficit pe termen scurt și a dus la creșterea cotațiilor pe bursele internaționale.

